De Luca torna all’assalto della movida, il video della festa tra ragazzi: «Senza protezione, da qui 30 positivi» (Di domenica 4 ottobre 2020) Tutto era iniziato con i lancia fiamme contro le feste di laurea nei mesi più critici dell’emergenza Coronavirus. Poi le conferenze stampa del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, sono diventate un rito. Ora, mentre in tutta Italia è aumentata la curva dei contagi, e la regione Campania è tra le più colpite dall’incremento, De Luca è tornato all’attacco dei comportamenti scorretti. Durante il suo solito punto stampa del venerdì De Luca ha fatto vedere un video di una festa privata nel centro di Napoli: «ragazzi che ballano e si divertono. Dopo questa festa noi abbiamo registrato 30 positivi tra i ragazzi e ... Leggi su open.online (Di domenica 4 ottobre 2020) Tutto era iniziato con i lancia fiamme contro le feste di laurea nei mesi più critici dell’emergenza Coronavirus. Poi le conferenze stampa del presidenteCampania, Vincenzo De, sono diventate un rito. Ora, mentre in tutta Italia è aumentata la curva dei contagi, e la regione Campania è tra le più colpite dall’incremento, Deto all’attacco dei comportamenti scorretti. Durante il suo solito punto stampa del venerdì Deha fatto vedere undi unaprivata nel centro di Napoli: «che ballano e si divertono. Dopo questanoi abbiamo registrato 30tra ie ...

swaw85 : @GioChirilly No perché i camorristi sono quelli che hanno deciso per De Luca alla presidenza..... quindi tutto torna. Aaaa povera Italia - Jovestinho : @3cuori1ohana @GiulianoAlbert @MCriscitiello Milik fuori rosa non è positivo e va olin in Polonia ???????????? Il voto di… - Lentulusbatiato : @Sport_Mediaset Ecco i favori che tornano indietro dalla politica regionale dopo l'ottimo endorsement fatto dal Buo… - AlessandroCenti : Chi glielo dice a questo squinternato che ASL1 = Regione Campania? Dai su torna a ridacchiare e a scherzare sui pie… - roccopiero : @Alberto18134447 @CucchiRiccardo Sappiamo tutti quello che non torna, tutti a giocare regolarmente, alcuni vengono… -