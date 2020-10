Daydreamer, anticipazioni: Mevkibe teme che Can stia prendendo in giro Sanem (Di domenica 4 ottobre 2020) Sanem e Mevkibe - Daydreamer Un dubbio preoccuperà Mevkibe (Ozlem Tokaslan) nelle puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda domenica 4 e sabato 10 ottobre 2020 su Canale 5. La donna temerà infatti che Can Divit (Can Yaman) stia soltanto prendendo in giro la figlia Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Il motivo? La pettegola Aysun le farà leggere una vecchia intervista rilasciata da Can, dove quest’ultimo diceva a chiare lettere di non essere interessato ad un eventuale matrimonio. Una dichiarazione che sembrerà in contrasto con i propositi del fotografo, davvero intenzionato a fare di Sanem sua moglie. Ecco le ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 ottobre 2020)Un dubbio preoccuperà(Ozlem Tokaslan) nelle puntate di– Le Ali del Sogno in onda domenica 4 e sabato 10 ottobre 2020 su Canale 5. La donnarà infatti che Can Divit (Can Yaman)soltantoinla figliaAydin (Demet Ozdemir). Il motivo? La pettegola Aysun le farà leggere una vecchia intervista rilasciata da Can, dove quest’ultimo diceva a chiare lettere di non essere interessato ad un eventuale matrimonio. Una dichiarazione che sembrerà in contrasto con i propositi del fotografo, davvero intenzionato a fare disua moglie. Ecco le ...

