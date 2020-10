Daydreamer anticipazioni 10 ottobre: le parole di Can infiammano il gossip (Di domenica 4 ottobre 2020) L’appuntamento con Daydreamer – le ali del sogno è per sabato 10 ottobre dalle 14,45 su Canale 5. Un doppio episodio (che precede la messa in onda del talk show Verissimo) durante il quale avverranno nuovi eventi inaspettati, che animeranno non poco la narrazione. La lettera scritta da Sanem ancora adolescente ad un suo ipotetico … L'articolo proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 4 ottobre 2020) L’appuntamento con– le ali del sogno è per sabato 10dalle 14,45 su Canale 5. Un doppio episodio (che precede la messa in onda del talk show Verissimo) durante il quale avverranno nuovi eventi inaspettati, che animeranno non poco la narrazione. La lettera scritta da Sanem ancora adolescente ad un suo ipotetico … L'articolo proviene dae Tv.

