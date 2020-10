Dall’Italia alla Romania per salvare le vite degli animali randagi: Sara Turetta racconta la sua storia nel libro “I cani, la mia vita” (Di domenica 4 ottobre 2020) Negli anni ’80 la Romania cambia. Il dittatore Ceausescu, al potere dal 1967, dà il via a un vasto programma di urbanizzazione. La popolazione delle province si trasferisce in grandi dormitori, che si diffondono per tutte le città. Cambia lo stile di vita delle persone. Le campagne si svuotano, le case con cortile vengono distrutte. A vagare fra quello che resta rimangono i cani: un tempo guardiani, ora randagi lasciati al caso. È così in tutto il Paese. Niente controlli delle nascite, l’attenzione è rivolta altrove: nel 1989 c’è la Rivoluzione e finisce un’era lunga trent’anni. È così che, lungo i decenni, la Romania è diventata il Paese con uno dei tassi di randagismo più alti d’Europa. Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Negli anni ’80 lacambia. Il dittatore Ceausescu, al potere dal 1967, dà il via a un vasto programma di urbanizzazione. La popolazione delle province si trasferisce in grandi dormitori, che si diffondono per tutte le città. Cambia lo stile di vita delle persone. Le campagne si svuotano, le case con cortile vengono distrutte. A vagare fra quello che resta rimangono i: un tempo guardiani, oralasciati al caso. È così in tutto il Paese. Niente controlli delle nascite, l’attenzione è rivolta altrove: nel 1989 c’è la Rivoluzione e finisce un’era lunga trent’anni. È così che, lungo i decenni, laè diventata il Paese con uno dei tassi dismo più alti d’Europa. Gli ...

