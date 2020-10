Covid, verso nuove regole: mascherine obbligatorie all’aperto e chiusura anticipata dei locali (Di domenica 4 ottobre 2020) mascherine obbligatorie anche all’aperto e chiusura anticipata dei locali. Sono alcuni nodi che riferisce il Corriere della Sera ancora da sciogliere entro mercoledì 7 ottobre, quando il premier Giuseppe Conte firmerà il nuovo Dpcm con le regole per il contenimento dei contagi da coronavirus. Preoccupano i numeri quotidiani delle persone positive al Covid-19: si avvicina … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Covid, verso nuove regole: mascherine obbligatorie all’aperto e chiusura anticipata dei locali proviene ... Leggi su ilnotiziario (Di domenica 4 ottobre 2020)anche all’aperto edei. Sono alcuni nodi che riferisce il Corriere della Sera ancora da sciogliere entro mercoledì 7 ottobre, quando il premier Giuseppe Conte firmerà il nuovo Dpcm con leper il contenimento dei contagi da coronavirus. Preoccupano i numeri quotidiani delle persone positive al-19: si avvicina … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloall’aperto edeiproviene ...

Sport_Mediaset : +++ #NAPOLI, LA REGIONE CAMPANIA BLOCCA LA PARTENZA VERSO TORINO PER RISCHIO #COVID. +++ #SportMediaset #Ultimora - forumJuventus : Verso #JuveNapoli, Elmas positivo al Covid, tutti gli altri negativi. Domani ulteriore test a Torino per gli azzurr… - Agenzia_Ansa : #Covid: #contagi record 2500 in 24 ore, nel #Lazio mascherine all'aperto. Mai così in alto da 5 mesi. Record tampon… - ilNotiziarioInd : Covid, verso nuove regole: mascherine obbligatorie all’aperto e chiusura anticipata dei locali… - FrancescaCose : @mani72012 @PiovonoMacerie La stupidità casomai è la sua e non delle mascherine che sono insieme al distanziamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid verso Covid, verso nuove regole: mascherine obbligatorie all'aperto e chiusura anticipata dei locali Il Notiziario Energia: Pistelli (Eni), transizione è tema centrale nell'Ue dopo crisi Covid-19 (2)

“Ma vedo, nei prossimi dieci anni, il rischio di perdere terreno alla luce del discorso sulle transizione verso le rinnovabili”, ha osservato il direttore Pubblic Affair di Eni, precisando che “la ...

Renzi chiede un nuovo contratto di Governo: "Entri Zingaretti o Orlando"

"Conte non è in discussione" dice l'ex premier a Repubblica, secondo cui con l'ingresso di un big democratico "la maggioranza sarebbe più forte" ...

“Ma vedo, nei prossimi dieci anni, il rischio di perdere terreno alla luce del discorso sulle transizione verso le rinnovabili”, ha osservato il direttore Pubblic Affair di Eni, precisando che “la ..."Conte non è in discussione" dice l'ex premier a Repubblica, secondo cui con l'ingresso di un big democratico "la maggioranza sarebbe più forte" ...