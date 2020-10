Covid, Speranza: “Valutiamo mascherine, saliranno contagi a scuola” (Di domenica 4 ottobre 2020) Covid, Speranza ha parlato delle mascherine e della scuola. Ecco le parole del Ministro della Salute dell’Italia. Il Covid-19 non sta di certo rallentando. In Italia il virus originario di Wuhan sta continuando ad accrescere le proprie zone di influenza, facendo lievitare giorno dopo giorno i numeri dei bollettini nazionali e regionali. Per questo, inevitabilmente, la … L'articolo Covid, Speranza: “Valutiamo mascherine, saliranno contagi a scuola” proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 4 ottobre 2020)ha parlato dellee della scuola. Ecco le parole del Ministro della Salute dell’Italia. Il-19 non sta di certo rallentando. In Italia il virus originario di Wuhan sta continuando ad accrescere le proprie zone di influenza, facendo lievitare giorno dopo giorno i numeri dei bollettini nazionali e regionali. Per questo, inevitabilmente, la … L'articolo: “Valutiamoa scuola” proviene da .

