Covid, Speranza: "Lavoriamo giorno e notte per evitare nuovo lockdown" (Di domenica 4 ottobre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ospite a Mezz'ora in più di Rai 3 avrebbe commentato l'attuale situazione coronavirus e l'impegno del Governo: "Chi è al Governo deve lavorare giorno e notte per evitare un nuovo lockdown". Poi una raccomandazione: "Quanto avverrà nelle prossime settimane dipenderà dai comportamenti di ciascuno di noi".

