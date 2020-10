Covid: morto il vescovo di Caserta Giovanni D’Alise (Di domenica 4 ottobre 2020) Covid-19: muore il vescovo di Caserta Giovanni D’Alise. Il presule 4 giorni fa era stato ricoverato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano E’ deceduto nella notte il vescovo di Caserta Giovanni D’Alise che 4 giorni fa era stato ricoverato dopo il riscontro della positivita’ al Covid-19. A dare nota dell’avvenuto decesso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. L’alto prelato,… L'articolo Covid: morto il vescovo di Caserta Giovanni D’Alise Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 4 ottobre 2020)-19: muore ildiD’Alise. Il presule 4 giorni fa era stato ricoverato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano E’ deceduto nella notte ildiD’Alise che 4 giorni fa era stato ricoverato dopo il riscontro della positivita’ al-19. A dare nota dell’avvenuto decesso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di. L’alto prelato,… L'articoloildiD’Alise Corriere Nazionale.

