Covid Italia, bollettino oggi 4 ottobre: nuovi contagi (2.578) e morti (18) in calo, ma meno tamponi. Incubo Campania, 412 casi

Covid, il bollettino dei contagi di oggi, domenica 4 ottobre 2020 in Italia. Sono 2.578 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, consultabili sul sito della...

