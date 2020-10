Covid Italia, bollettino oggi 4 ottobre 2020: calano nuovi contagi (2.578) e morti (18), ma meno tamponi. Incubo Campania, 412 casi (Di domenica 4 ottobre 2020) Covid, il bollettino dei contagi di oggi, domenica 4 ottobre 2020 in Italia. Sono 2.578 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, consultabili sul sito della... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 ottobre 2020), ildeidi, domenica 4in. Sono 2.578 idi coronavirus in, secondo i dati del ministero della Salute, consultabili sul sito della...

Agenzia_Ansa : #Covid: 2.844 nuovi casi in Italia, mai così da aprile. Vittime in lieve aumento, 27. Tamponi sono 118. 932 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid: 2.844 nuovi casi in Italia, mai così da aprile. Se l'Rt sale una delle misure che il prossimo dpcm potrebb… - MinisteroSalute : ?? Covid-19 - La situazione in Italia al 3 ottobre: - RaffaeleMonaco7 : RT @MarcoDiMaro: L'Italia è quel paese in cui la Lega Calcio decide sul Covid andando contro le parole del Ministro della Salute. È tutto… - AvvDox : RT @mtizzoni: I casi di #COVID19 in Italia sono aumentati nelle ultime settimane ma qual è la probabilità che almeno una persona positiva a… -