Covid in Campania, De Luca incontra ministro dell'Interno. Si valuta impiego Esercito (Di domenica 4 ottobre 2020) La Campania fa il boom di contagi. Ieri altri 401 casi (con soli 7.498 tamponi, quasi un terzo di quelli che vengono effettuati quotidianamente in Lombardia) e un decesso. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che oggi il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, incontrerà, a Roma, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il capo della polizia Franco Gabrielli. "De Luca chiederà misure più stringenti sui controlli tesi al rispetto delle ordinanze, sia quelle che impongono di indossare la mascherina anche all'aperto, sia per le norme anti contagio nei locali aperti al pubblico. Proprio l'altra sera i poliziotti del commissariato Decumani hanno sanzionato in tutto 5 tra titolari e dipendenti di locali per inosservanza delle disposizioni sanitarie. Un piano ...

