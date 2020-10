Covid, impennata di positivi tra le mura domestiche: in famiglia tre focolai su quattro (Di domenica 4 ottobre 2020) Tre focolai su quattro sono in famiglia. Il contagio corre in Campania, ma anche la Liguria. I più giovani sono stati colpiti in estate e ora la trasmissione del virus sta avanzando verso gli... Leggi su ilmattino (Di domenica 4 ottobre 2020) Tresusono in. Il contagio corre in Campania, ma anche la Liguria. I più giovani sono stati colpiti in estate e ora la trasmissione del virus sta avanzando verso gli...

Corriere : Burioni dopo l’impennata di casi: «Le cose si mettono male, virus nocivo come a primavera» - gabrypez1 : RT @fanpage: ?? Allarme Covid in Puglia - aranciaverde : RT @fanpage: ?? Allarme Covid in Puglia - fanpage : ?? Allarme Covid in Puglia - gaesorg : @SilviaTeresa14 Non è questione di accettarlo o no, perché sennò ci sarebbe già stato visto la nuova impennata dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid impennata Covid, impennata di positivi tra le mura domestiche: in famiglia tre focolai su quattro Il Messaggero Allarme Covid in Puglia, impennata di contagi: più 151 in 24 ore, obbligo di mascherina all’aperto

Impennata di casi di Coronavirus in Puglia, dove nelle ultime 24 sono stati registrati 151 contagi, di cui 97 nella sola provincia di Bari ...

Un tranquillo weekend di... contagi in provincia di Benevento: 53 positivi in 3 giorni

Altri 15 sanniti contagiati dal SARS-CoV-2 nel Sannio - che si aggiungono ai 22 di ieri e ai 16 dell'altro ieri - sono stati resi nel report dell'ASL di Benevento. Portano il totale dei contagi regist ...

Impennata di casi di Coronavirus in Puglia, dove nelle ultime 24 sono stati registrati 151 contagi, di cui 97 nella sola provincia di Bari ...Altri 15 sanniti contagiati dal SARS-CoV-2 nel Sannio - che si aggiungono ai 22 di ieri e ai 16 dell'altro ieri - sono stati resi nel report dell'ASL di Benevento. Portano il totale dei contagi regist ...