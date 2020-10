Covid: il caso Golia, la sicurezza sul lavoro e l’ipocrisia nella gestione della pandemia (Di domenica 4 ottobre 2020) Il noto conduttore de “Le Iene” Giulio Golia ha annunciato sulla sua pagina Facebook di essere positivo al coronavirus. Mercoledì era presente all’udienza del processo Vannini. C’eravamo anche noi. Non è stato piacevole apprendere la notizia della positività del conduttore delle “Iene” Giulio Golia al coronavirus. Innanzitutto per empatia e solidarietà con una persona che … L'articolo Covid: il caso Golia, la sicurezza sul lavoro e l’ipocrisia nella gestione della pandemia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 4 ottobre 2020) Il noto conduttore de “Le Iene” Giulioha annunciato sulla sua pagina Facebook di essere positivo al coronavirus. Mercoledì era presente all’udienza del processo Vannini. C’eravamo anche noi. Non è stato piacevole apprendere la notiziapositività del conduttore delle “Iene” Giulioal coronavirus. Innanzitutto per empatia e solidarietà con una persona che … L'articolo: il, lasule l’ipocrisiaproviene da www.meteoweek.com.

MarcoBellinazzo : Alla luce del protocollo sanitario anti-Covid e delle norme connesse nelle condizioni di @sscnapoli con 2 giocator… - borghi_claudio : @PepPantelleria @AlbertoBagnai Forse risente del Covid più che della Brexit, non le viene il sospetto? Una capitale… - fabiochiusi : No, non è 'giallo' sulle condizioni di Trump, come titolano diverse prime pagine stamane. È semmai la Casa Bianca… - RiccardoTom13 : @raffaelesuns @Carloalvino Non è assolutamente vero. Agnelli ha dichiarato che una squadra può trovarsi nella situa… - fseviareggio : RT @iltirreno: Covid: il caso Napoli. Le parole del direttore dell'Asl della città -

Ultime Notizie dalla rete : Covid caso Covid, caso a Trentinara Info Cilento Trump, Wsj: «Sapeva di essere positivo già giovedì pomeriggio»

NEW YORK - Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump aveva avuto un risultato positivo al test del Covid-19 prima di quanto non lo abbia detto ufficialmente. Il presidente aveva ricevuto ...

Covid, 244 nuovi contagi e sei morti nel Lazio

"Dall'inizio dell'attività siamo intervenuti in 296 plessi scolastici e sono state riscontrate 336 positività. Oltre l’89% dei casi ha riguardato studenti e in prevalenza sono casi con link al di fuor ...

NEW YORK - Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump aveva avuto un risultato positivo al test del Covid-19 prima di quanto non lo abbia detto ufficialmente. Il presidente aveva ricevuto ..."Dall'inizio dell'attività siamo intervenuti in 296 plessi scolastici e sono state riscontrate 336 positività. Oltre l’89% dei casi ha riguardato studenti e in prevalenza sono casi con link al di fuor ...