Covid, allarme a Latina: 73 nuovi contagiati in provincia, 25 nel capoluogo. La Asl: «State a casa» (Di domenica 4 ottobre 2020) Numeri choc. La Asl di Latina ha appena ufficializzato di aver riscontrato in provincia 73 nuovi contagiati dal Covid. E' di gran lunga il bilancio peggiore dall'inizio della pandemia.... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 ottobre 2020) Numeri choc. La Asl diha appena ufficializzato di aver riscontrato in73dal. E' di gran lunga il bilancio peggiore dall'inizio della pandemia....

MediasetTgcom24 : Covid, media Usa: il capo di gabinetto è la fonte dell'allarme su Trump #Coronavirus - Corriere : ?? ULTIM'ORA – L'allarme del virologo: «Mantenete le distanze, indossate le mascherine» - Corriere : Burioni: «Le cose si mettono male, virus nocivo come a primavera. State attenti, dipen... - Piero_Strada : RT @ilmanifesto: CURVA PERICOLOSA I contagi da Covid arrivano a 2843. 27 vittime in un solo giorno. Nel Lazio il numero maggiore di ricove… - infoitinterno : Covid, allarme a Latina: 73 nuovi contagiati in provincia, 25 nel capoluogo. La Asl: «State a casa» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Covid, allarme a Latina: 73 nuovi contagiati in provincia, 25 nel capoluogo. La Asl: «State a casa» Il Messaggero Coronavirus, rimandato ancora il nuovo 007: "No time to die" slitta nel 2021

A marzo l'allarme coronavirus aveva portare ad annunciare lo stop all'uscita di "No Time to die". Poi il nuovo capitolo dedicato allo 007 più celebre al mondo era stato riprogrammato al 20 novembre.

Allarme Covid ed Equità territoriale: Il virus assale il Sud ma gli aiuti vanno al Nord

Roma dimentica e ritarda, il Sud si ribella, il Nord ne approfitta. Per il calabrese Domenico Arcuri la Campania vale meno di Lombardia e Veneto. Anche per lui esistono due Italie. Il commissario per ...

A marzo l'allarme coronavirus aveva portare ad annunciare lo stop all'uscita di "No Time to die". Poi il nuovo capitolo dedicato allo 007 più celebre al mondo era stato riprogrammato al 20 novembre.Roma dimentica e ritarda, il Sud si ribella, il Nord ne approfitta. Per il calabrese Domenico Arcuri la Campania vale meno di Lombardia e Veneto. Anche per lui esistono due Italie. Il commissario per ...