Covid-19 | il nuovo bollettino | 2578 contagiati e 18 deceduti 

Corriere : Il nuovo Dpcm: numero limitato alle feste e chiusura anticipata dei locali. L’esercito per i controlli - Corriere : Il nuovo Dpcm: numero limitato alle feste e chiusura anticipata dei locali. L’esercit... - LegaSalvini : ZINGARETTI “NON ESCLUDE” UN NUOVO LOCKDOWN. L’EMERGENZA PERMANENTE PIACE A CHI TEME DI PERDERE IL POTERE AVENDO CON… - rombi_ti : RT @ElioLannutti: Nuovo Dpcm, le regole: chiusura dei locali alle 23 e coprifuoco - moriecla : RT @Filomen30847137: Intanto facciamo entrare migliaia di #clandestini al giorno e non controlliamo gli infetti che fuggono e sono liberi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

Aumentano i contagi in provincia: oggi, domenica 4 ottobre, sono 73 i nuovi positivi in provincia di Latina, 25 solo nel capoluogo pontino ...Mai così tanti contagi dalla fine del lockdown. Scorrendo indietro il calendario, numeri superiori alla decina si sono registrati solo nel momento più buio della pandemia, come i 14 ...