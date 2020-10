Covid-19, 412 nuovi positivi in Campania (Di domenica 4 ottobre 2020) Il numero dei positivi al coronavirus aumenta ancora in Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati 412 rispetto ai 401 precedenti. In calo il numero dei tamponi effettuati, 7.250 rispetto a 7.498. Il totale dei positivi in Campania è di 14.337 su un complessivo di 627.532 tamponi. Nessuna vittima, il bilancio è di 465. Calano i guariti del giorno. Sono 54 rispetto ai precedenti 103. Il totale è di 6.472. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 ottobre 2020) Il numero deial coronavirus aumenta ancora in. Nelle ultime 24 ore sono stati 412 rispetto ai 401 precedenti. In calo il numero dei tamponi effettuati, 7.250 rispetto a 7.498. Il totale deiinè di 14.337 su un complessivo di 627.532 tamponi. Nessuna vittima, il bilancio è di 465. Calano i guariti del giorno. Sono 54 rispetto ai precedenti 103. Il totale è di 6.472. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

infoitinterno : Covid Italia, bollettino oggi 4 ottobre: nuovi contagi (2.578) e morti (18) in calo, ma meno tamponi. Incubo Campan… - BabbaiFabry : RT @Virus1979C: Covid in Campania, 412 contagiati: già 450 ricoverati in ospedale. - paolochiariello : #Juorno i dati del contagio del 4 ottobree ein Campania. Siamo in emergenza covid... - juornoit : #Juorno i dati del contagio del 4 ottobree ein Campania. Siamo in emergenza covid... - AAndreafusco1 : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 412 contagiati: è il quarto record consecutivo -