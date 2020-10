CorSport: Bakayoko in prestito secco al Napoli per 2 milioni (stipendio 3,5, pagato da Napoli e Chelsea) (Di domenica 4 ottobre 2020) C’è l’accordo tra Napoli e Chelsea per il prestito di Tiemoué Bakayoko. Lo scrive il Corriere dello Sport. “L’accordo con il Chelsea è cosa praticamente fatta sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro circa – secco, senza obbligo e neanche diritto di riscatto -, e anche con il giocatore francese è tutto definito sotto il profilo dell’ingaggio”. L’intesa, per quanto riguarda l’ingaggio, è la seguente: “la maggior parte del suo stipendio sarà corrisposta dal club di De Laurentiis, mentre al resto penseranno i Blues”. Nello specifico, il Napoli, spiega il quotidiano ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) C’è l’accordo traper ildi Tiemoué. Lo scrive il Corriere dello Sport. “L’accordo con ilè cosa praticamente fatta sulla base di unoneroso da 2di euro circa –, senza obbligo e neanche diritto di riscatto -, e anche con il giocatore francese è tutto definito sotto il profilo dell’ingaggio”. L’intesa, per quanto riguarda l’ingaggio, è la seguente: “la maggior parte del suosarà corrisposta dal club di De Laurentiis, mentre al resto penseranno i Blues”. Nello specifico, il, spiega il quotidiano ...

