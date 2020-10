Coronavirus, vescovo di Caserta morto per complicazioni polmonari (Di domenica 4 ottobre 2020) Il vescovo di Caserta Giovanni D’Alise era ricoverato dal 30 settembre all’ospedale di Caserta a causa del Coronavirus. Purtroppo le complicazioni polmonari ha stroncato la sua vita. E’ il primo presule deceduto per il Covid. Il quadro clinico, si legge in una nota dell’ospedale di Caserta, era aggravato da insufficienza renale, diabete mellito, cardiopatia ipertensiva e dislipidemia. I protocolli terapeutici previsti per la malattia sono stati tutti applicati. È stato altresì trattato con il nuovo farmaco antivirale Remdesivir. Le sue condizioni cliniche erano stazionarie. Il paziente è stato monitorato costantemente. Alle ore 6.00 si è verificato l’arresto cardiaco e alle ore 6.30, dopo le manovre di ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) IldiGiovanni D’Alise era ricoverato dal 30 settembre all’ospedale dia causa del. Purtroppo leha stroncato la sua vita. E’ il primo presule deceduto per il Covid. Il quadro clinico, si legge in una nota dell’ospedale di, era aggravato da insufficienza renale, diabete mellito, cardiopatia ipertensiva e dislipidemia. I protocolli terapeutici previsti per la malattia sono stati tutti applicati. È stato altresì trattato con il nuovo farmaco antivirale Remdesivir. Le sue condizioni cliniche erano stazionarie. Il paziente è stato monitorato costantemente. Alle ore 6.00 si è verificato l’arresto cardiaco e alle ore 6.30, dopo le manovre di ...

