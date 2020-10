Coronavirus, Trump sta bene: esce dall’Ospedale per salutare i fan: “ho imparato la lezione” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Sorpresa” del Presidente Usa Donald Trump ai fan fuori dall’ospedale. Trump è uscito, infatti, in macchina dal Walter Reed Medical Center per andare a salutare i supporter che stazionano fuori dall’ospedale. Il presidente, seduto nel sedile posteriore dell’auto blindata, indossava la mascherina. Il Presidente Usa aveva twittato un video in cui annunciava di voler andare a salutare le dozzine di sostenitori che si erano radunati dall’altra parte della strada, sventolando bandiere di Trump. Il Presidente è rientrato in ospedale dopo aver sorpreso i suoi sostenitori accampati fuori dal Walter Reed, dove si trova ricoverato da venerdì dopo essere risultato positivo al Coronavirus. “E ‘ stato un viaggio interessante, ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Sorpresa” del Presidente Usa Donaldai fan fuori dall’ospedale.è uscito, infatti, in macchina dal Walter Reed Medical Center per andare ai supporter che stazionano fuori dall’ospedale. Il presidente, seduto nel sedile posteriore dell’auto blindata, indossava la mascherina. Il Presidente Usa aveva twittato un video in cui annunciava di voler andare ale dozzine di sostenitori che si erano radunati dall’altra parte della strada, sventolando bandiere di. Il Presidente è rientrato in ospedale dopo aver sorpreso i suoi sostenitori accampati fuori dal Walter Reed, dove si trova ricoverato da venerdì dopo essere risultato positivo al. “E ‘ stato un viaggio interessante, ...

