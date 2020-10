Coronavirus, Trump posta VIDEO su Twitter: “Il vero test sarà nei prossimi giorni” (Di domenica 4 ottobre 2020) Il presidente USA Donald Trump è comparso in un nuovo VIDEO postato su Twitter: il tycoon ha intenzione di tornare al più presto al lavoro per “riprendere la campagna elettorale da dove è stata interrotta“, ma ha anche avvertito che “i prossimi giorni saranno il vero test“. In camicia bianca, giacca blu e senza cravatta, seduto a un tavolo con alle spalle la bandiera americana e il vessillo presidenziale, Trump ha voluto ringraziare “gli americani e i leader di tutto il mondo che hanno manifestato la loro solidarietà“. “Le terapie che sto assumendo e altre che arriveranno sono miracolose” ha detto il presidente parlando dal Walter Reed Hospital dove è ricoverato da ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Il presidente USA Donaldè comparso in un nuovoto su: il tycoon ha intenzione di tornare al più presto al lavoro per “riprendere la campagna elettorale da dove è stata interrotta“, ma ha anche avvertito che “igiorni saranno il“. In camicia bianca, giacca blu e senza cravatta, seduto a un tavolo con alle spalle la bandiera americana e il vessillo presidenziale,ha voluto ringraziare “gli americani e i leader di tutto il mondo che hanno manifestato la loro solidarietà“. “Le terapie che sto assumendo e altre che arriveranno sono miracolose” ha detto il presidente parlando dal Walter Reed Hospital dove è ricoverato da ...

