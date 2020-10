Coronavirus, Trump in suv fuori dall’ospedale per un saluto a sorpresa ai suoi sostenitori: «Siete patrioti. Io ho imparato la lezione» – Video (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lo aveva promesso alle decine di sostenitori che da ore stanziavano davanti l’ospedale in cui è ricoverato, e poco fa il presidente Trump ha mantenuto quanto annunciato. È uscito a sorpresa dalla struttura in cui è ricoverato causa Covid-19 da venerdì scorso per ringraziare i suoi supporter. Poco prima in un Video girato dall’ospedale li aveva definiti «patrioti che amano davvero il Paese» e aveva accennato ad una visita di ringraziamento. October 4, 2020 October 4, 2020 Intanto, fuori dal Walter Reed di Bethesda, il piccolo capannello iniziale di persone è diventato nel giro di poche ore un gruppo di centinaia di sostenitori che lungo i lati della strada continuano a manifestare a ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lo aveva promesso alle decine diche da ore stanziavano davanti l’ospedale in cui è ricoverato, e poco fa il presidenteha mantenuto quanto annunciato. È uscito adalla struttura in cui è ricoverato causa Covid-19 da venerdì scorso per ringraziare isupporter. Poco prima in ungirato dall’ospedale li aveva definiti «che amano davvero il Paese» e aveva accennato ad una visita di ringraziamento. October 4, 2020 October 4, 2020 Intanto,dal Walter Reed di Bethesda, il piccolo capannello iniziale di persone è diventato nel giro di poche ore un gruppo di centinaia diche lungo i lati della strada continuano a manifestare a ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Analisi. Trump e il Coronavirus, che cosa può succedere ora. Quattro scenari per il fina… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Cnn: 'Venerdì Trump ha avuto bisogno dell'ossigeno' #Coronavirus - Agenzia_Ansa : Trump ricoverato in ospedale per il coronavirus, trasferito in elicottero. Rinviate o virtuali le prossime tappe de… - Retedellereti : dopo gli anticorpi monoclonali e il remdesivir, sabato Trump ha anche iniziato il desametasone, uno steroide raccom… - Federic92347330 : RT @mazzettam: #Trump dice che (ora) ha imparato un sacco sul #COVID19, perché l'ospedale è stato una vera scuola. E che ora esce a festegg… -