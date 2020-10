Coronavirus: Trump curato con un farmaco che si dà ai pazienti gravi (Di domenica 4 ottobre 2020) Tra video truccati, briefing medici pasticciati, allarmi anonimi e ottimismo pubblico, conferme che diventano smentite, il mistero sulla salute del presidente Usa Donald Trump non è stato dissipato neppure oggi dal briefing del suo medico curante Sean Conley all’ospedale militare Walter Reed dove è ricoverato da venerdì. Al presidente Usa viene somministrato del desametasone, un cortisonico che di solito è riservato alle forme più gravi di Covid-19, ai pazienti già ospedalizzati e con respirazione assistita. Il farmaco attenua la reazione immunitaria distruttiva, la cosiddetta “tempesta di citochine“, che ha ucciso molte persone ammalate gravemente. Tuttavia l’effetto depressivo del farmaco sul sistema immunitario non è ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Tra video truccati, briefing medici pasticciati, allarmi anonimi e ottimismo pubblico, conferme che diventano smentite, il mistero sulla salute del presidente Usa Donaldnon è stato dissipato neppure oggi dal briefing del suo medico curante Sean Conley all’ospedale militare Walter Reed dove è ricoverato da venerdì. Al presidente Usa viene somministrato del desametasone, un cortisonico che di solito è riservato alle forme piùdi Covid-19, aigià ospedalizzati e con respirazione assistita. Ilattenua la reazione immunitaria distruttiva, la cosiddetta “tempesta di citochine“, che ha ucciso molte persone ammalate gravemente. Tuttavia l’effetto depressivo delsul sistema immunitario non è ...

