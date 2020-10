Coronavirus: Trump “continua a migliorare” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Il presidente continua a migliorare“: lo ha affermato Sean Conley, il medico personale di Donald Trump, fornendo un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, all’esterno del Walter Reed Military Medical Center, dove il tycoon è ricoverato da venerdì scorso. Trump ha iniziato una terapia con il dexamethasone, uno steroide per prevenire le infiammazioni. E’ senza febbre da quando è arrivato in ospedale.L'articolo Coronavirus: Trump “continua a migliorare” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) “Il presidente continua a migliorare“: lo ha affermato Sean Conley, il medico personale di Donald, fornendo un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, all’esterno del Walter Reed Military Medical Center, dove il tycoon è ricoverato da venerdì scorso.ha iniziato una terapia con il dexamethasone, uno steroide per prevenire le infiammazioni. E’ senza febbre da quando è arrivato in ospedale.L'articolo“continua a migliorare” Meteo Web.

