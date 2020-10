Coronavirus, Speranza: “Mascherine sempre, ipotesi che valutiamo. Juve-Napoli? Parliamo troppo di calcio” (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA – “Le misure di sicurezza non sono posizioni che derivano da cesure destra-sinistra ma per bloccare il virus. Mi auguro ci sia concordia nazionale, dobbiamo essere uniti e non dividere il Paese“. Cosi’ il ministro della Salute Roberto Speranza a ‘Mezz’ora in piu” su Rai3. Leggi su dire (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA – “Le misure di sicurezza non sono posizioni che derivano da cesure destra-sinistra ma per bloccare il virus. Mi auguro ci sia concordia nazionale, dobbiamo essere uniti e non dividere il Paese“. Cosi’ il ministro della Salute Roberto Speranza a ‘Mezz’ora in piu” su Rai3.

UNHCRItalia : 'Sono contenta di tornare a studiare e di vedere i miei amici'.? Un sorriso di speranza da A'esha, rifugiata siria… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Speranza: 'Nuovo lockdown? Lavoriamo per evitarlo' #lockdown - askanews_ita : Coronavirus, Speranza: parliamo troppo di calcio e poco di scuola - emanuele1980ott : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Speranza: 'Nuovo lockdown? Lavoriamo per evitarlo' #lockdown - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Speranza: 'Nuovo lockdown? Lavoriamo per evitarlo' #lockdown -