Coronavirus | Speranza | “Lavoriamo per evitare un nuovo lockdown | stiamo valutando l’estensione dell’obbligo di mascherine”

"Chi è al governo deve lavorare giorno e notte per evitare un nuovo lockdown. Perché quello generalizzato che abbiamo deciso a marzo ha un costo sociale, economico che non possiamo permetterci. Ma il risultato non è scritto nel cielo, cosa accadrà nelle prossime settimane dipende da ognuno di noi": lo ha affermato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di "Mezz'ora in più", su Rai3. "Non c'è una linea, un numerino da mettere oltre il quale scatta il lockdown". "Poi ci sono tanti fattori, tipo il numero di posti delle terapie intensive, le età dei contagiati". Riguardo l'obbligo di mascherina all'aperto su tutto il territorio nazionale, Speranza ha ...

Nelle ultime settimane stiamo assistendo ad un considerevole aumento dei contagi da Covid-19. Alla lunga "lista" di positivi ... il suo video social con delle semplici parole, cariche di speranza:

"Stiamo lavorando per una connessione organica fra sanità e scuola, ma al momento il sistema scolastico sta reggendo". Lo ha detto il ministro della Salute,

