Coronavirus: sono oltre 1.000 le scuole dove si sono registrati contagi. Toscana al terzo posto (113) (Di domenica 4 ottobre 2020) A livello regionale, in cima per istituti colpiti c'e' la Lombardia (222), seguita da Veneto (169), Toscana (113) e Emilia Romagna (109)",sottolinea il sindacato Anief Leggi su firenzepost (Di domenica 4 ottobre 2020) A livello regionale, in cima per istituti colpiti c'e' la Lombardia (222), seguita da Veneto (169),(113) e Emilia Romagna (109)",sottolinea il sindacato Anief

petergomezblog : #Coronavirus, crescono ancora i contagi: sono 2.844 in 24 ore con 118mila tamponi. Altre 27 vittime - fattoquotidiano : CORONAVIRUS L’età media dei pazienti, che per il 90% dei casi sono intubati, si sta decisamente abbassando [di… - RegLombardia : #LNews forte incremento di guariti e dimessi (+392). A fronte di 18.860 tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi… - Filo2385Filippo : RT @ultimenotizie: Sono oltre 300mila i contagi di #coronavirus in #Germania, 9.500 i morti da inizio pandemia. - FirenzePost : Coronavirus: sono oltre 1.000 le scuole dove si sono registrati contagi. Toscana al terzo posto (113) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sono Toscana coronavirus, sono 197 nuovi casi e un decesso La Repubblica Firenze.it CORONAVIRUS: la SECONDA ONDATA non colpisce più il NORD, ma altre REGIONI. Ecco di QUALI si TRATTA

La SECONDA ONDATA non colpisce più il NORD, ma altre REGIONI. Ecco QUALI Se nella prima fase dell'emergenza coronavirus il Nord (soprattutto Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia) era il centro dell'e ...

Coronavirus, rimandato ancora il nuovo 007: "No time to die" slitta nel 2021

A marzo l'allarme coronavirus aveva portare ad annunciare lo stop all'uscita di "No Time to die". Poi il nuovo capitolo dedicato allo 007 più celebre al mondo era stato riprogrammato al 20 novembre. M ...

La SECONDA ONDATA non colpisce più il NORD, ma altre REGIONI. Ecco QUALI Se nella prima fase dell'emergenza coronavirus il Nord (soprattutto Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia) era il centro dell'e ...A marzo l'allarme coronavirus aveva portare ad annunciare lo stop all'uscita di "No Time to die". Poi il nuovo capitolo dedicato allo 007 più celebre al mondo era stato riprogrammato al 20 novembre. M ...