Coronavirus, si va verso la chiusura dei locali entro le 22 o le 23: tutti i provvedimenti allo studio del governo (Di domenica 4 ottobre 2020) Il numero dei nuovi contagi in Italia continua a salire. Dopo i 2.844 nuovi positivi registrati il 3 ottobre, il governo, che si riunirà nel Consiglio dei ministri di domani, sta pensando a nuove restrizioni da introdurre nel prossimo dpcm che sarà firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il 7 ottobre. Oltre alla richiesta al Parlamento di prolungare lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio, permettendo così all'esecutivo di prendere nuovi provvedimenti e mantenere valide le limitazioni già in vigore, l'esecutivo ha già deciso alcune nuove misure di sicurezza. E tra queste, riferisce il Corriere, c'è la decisione di anticipare la chiusura dei locali alle 22 o alle 23 per evitare che la movida favorisca la trasmissione del virus e impedire un ...

Alla fine, a salvare capra e cavoli e la credibilità di una Serie A che sembra già impossibile a causa del coronavirus, ci pensa la ...

La prassi seguita dalle Asl e dalla Regione Campania ha bloccato la partenza del Napoli verso Torino per giocare la partita di campionato contro la Juventus ...

