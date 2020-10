Coronavirus, scende il numero dei nuovi casi. Migliorano le condizioni di Trump (Di domenica 4 ottobre 2020) Si segue con apprensione l’andamento dei dati sulla diffusione del Coronavirus in Italia. Negli ultimi giorni il bilancio dei nuovi positivi ha sfondato il tetto dei 2000 nuovi casi, raggiungendo anche lo stesso bilancio di aprile. In attesa del nuovo Dpcm, si fa ancora più duro il braccio di ferro tra il mondo del calcio e il ministro Speranza il quale, con la sua recente dichiarazione ha buttato ancora benzina sul fuoco. Intanto Migliorano le condizioni del Presidente Trump, come riferito dai medici nel secondo bollettino. Il bollettino del 4 ottobre Sono 2.578 i nuovi casi di Coronavirus registrati nel bollettino del 4 ottobre. Un lieve calo rispetto al dato di sabato; calano anche i tamponi, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Si segue con apprensione l’andamento dei dati sulla diffusione delin Italia. Negli ultimi giorni il bilancio deipositivi ha sfondato il tetto dei 2000, raggiungendo anche lo stesso bilancio di aprile. In attesa del nuovo Dpcm, si fa ancora più duro il braccio di ferro tra il mondo del calcio e il ministro Speranza il quale, con la sua recente dichiarazione ha buttato ancora benzina sul fuoco. Intantoledel Presidente, come riferito dai medici nel secondo bollettino. Il bollettino del 4 ottobre Sono 2.578 idiregistrati nel bollettino del 4 ottobre. Un lieve calo rispetto al dato di sabato; calano anche i tamponi, ...

Nuovo pontile galleggiante alla Cala: consentirà l'accesso alle imbarcazioni anche ai disabili

19:06Coronavirus, in Sicilia scendono i contagi: 85 nuovi casi su 3498 tamponi 19:06Augusta, tre migranti si lanciano dalla nave della quarantena. Uno è disperso 19:06Nuovo pontile galleggiante alla ...

Giorgio Sestili: "I contagi non caleranno, possiamo solo stabilizzarli"

“Al momento le possibilità sono due: o i casi si stabilizzeranno almeno per un periodo sui valori recenti di oltre 2.500 casi positivi, oppure è iniziata una salita” spiega all'Ansa il fisico che sull ...

