Coronavirus, premier Conte: piano per un possibile secondo lockdown (Di domenica 4 ottobre 2020) È innegabile la risalita del numero di contagiati di Coronavirus in Italia. Nonostante il premier Giuseppe Conte abbia più volte ribadito che non ci sarà un lockdown simile a quello attuato a marzo, non esclude un piano per un secondo stop, questa volta progressivo e mirato. IL piano DEL GOVERNO – Come già riportato da Il Mattino e Il … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) È innegabile la risalita del numero di contagiati diin Italia. Nonostante ilGiuseppeabbia più volte ribadito che non ci sarà unsimile a quello attuato a marzo, non esclude unper unstop, questa volta progressivo e mirato. ILDEL GOVERNO – Come già riportato da Il Mattino e Il … L'articolo

VParrillaAixela : RT @il_piccolo: #Coronavirus Slovenia a un passo dallo stato di epidemia. Lo ammette il premier Janša. Il virus fa dimenticare le altre pat… - il_piccolo : #Coronavirus Slovenia a un passo dallo stato di epidemia. Lo ammette il premier Janša. Il virus fa dimenticare le a… - juveziyad : RT @sammorleo: Ma perché in premier, in liga, in bundes,ecc. Non ci sono problemi...!? Noi siamo differenti ?? #SerieA #Covid_19 #corona… - sammorleo : Ma perché in premier, in liga, in bundes,ecc. Non ci sono problemi...!? Noi siamo differenti ?? #SerieA… - grifopolo : RT @ilmeteoit: #CORONAVIRUS: in arrivo il nuovo #DECRETO del #PREMIER #GIUSEPPE #CONTE. Ecco tutte le #ANTICIPAZIONI e le #IPOTESI https://… -