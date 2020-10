Coronavirus | perchè almeno stavolta ha ragione la Juve | il Napoli doveva e poteva giocare

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 4 ottobre 2020)hala. Il. Non può un’Asl bloccare un campionato di calcio “per precauzione“, così come non può fermare qualsiasi altra attività lavorativa. E infatti ai calciatori del, tutti messi in isolamento fiduciario per 14 giorni, è consentito uscire di casa per gli allenamenti a Castel Volturno. Cioè per il loro lavoro. Ma anche andare a Torino perla partita, a porte chiuse e in isolamento con il resto del mondo, è il loro lavoro. E persino sulle panchine si sta con la mascherina rispettando le distanze. Gli unici contatti possono verificarsi in campo, ed è messo in conto. ...