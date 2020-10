Coronavirus, Parigi diventa zona di massima allerta: bar chiusi e ristoranti aperti con protocolli sanitari rafforzati (Di lunedì 5 ottobre 2020) Parigi zona di massima allerta. Dopo l’incremento esponenziale dei contagi da Coronavirus delle ultime settimane, la capitale francese e la sua banlieu, passa da “zona rossa” a “zona di massima allerta”, come reso noto dal ministero della Salute. L’annuncio sulle nuove regole nella capitale verrà comunicato in mattinata dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo. Nonostante la curva epidemica mostrasse valori negativi e fuori parametri accettabili già da diversi giorni, il ministro della Salute Olivier Véran aveva voluto attendere ancora un po’ per la reintroduzione di misure più stringenti per accertarsi che il trend negativo fosse effettivamente ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020)di. Dopo l’incremento esponenziale dei contagi dadelle ultime settimane, la capitale francese e la sua banlieu, passa da “rossa” a “di”, come reso noto dal ministero della Salute. L’annuncio sulle nuove regole nella capitale verrà comunicato in mattinata dalla sindaca diAnne Hidalgo. Nonostante la curva epidemica mostrasse valori negativi e fuori parametri accettabili già da diversi giorni, il ministro della Salute Olivier Véran aveva voluto attendere ancora un po’ per la reintroduzione di misure più stringenti per accertarsi che il trend negativo fosse effettivamente ...

Parigi, 04 ott 21:36 - (Agenzia Nova) - Parigi e la sua banlieue sono state dichiarate zone di “massima allerta” a causa della forte circolazione del coronavirus. Lo ha fatto sapere il governo citato ...

Oltre 35 milioni di contagi da inizio pandemia nel mondo. In Francia più di 12.500 casi in 24 ore. Gb, Johnson: "Seconda ondata durerà fino a Natale e oltre". Spagna 53mila bandierine in spiaggia per ...

Parigi, 04 ott 21:36 - (Agenzia Nova) - Parigi e la sua banlieue sono state dichiarate zone di "massima allerta" a causa della forte circolazione del coronavirus. Lo ha fatto sapere il governo citato ...Oltre 35 milioni di contagi da inizio pandemia nel mondo. In Francia più di 12.500 casi in 24 ore. Gb, Johnson: "Seconda ondata durerà fino a Natale e oltre". Spagna 53mila bandierine in spiaggia per ...