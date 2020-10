Coronavirus, Parigi dal 5 ottobre diventa zona di massima allerta (Di domenica 4 ottobre 2020) Parigi e la sua banlieue passano dal 5 ottobre da "zona rossa" a "zona di massima allerta", colorata in scarlatto sulla cartina della Francia diffusa dal ministero della Salute. I parametri epidemici della regione della capitale erano fuori dai limiti da giovedì ma il ministro della Salute, Olivier Véran, aveva voluto aspettare qualche giorno per constatare la continuità della curva negativa dei valori. Secondo quanto si apprende a Parigi, gli annunci sulle nuove regole nella capitale verranno fatti in mattinata dalla sindaca Anne Hidalgo. Leggi su tg24.sky (Di domenica 4 ottobre 2020)e la sua banlieue passano dal 5da "rossa" a "di", colorata in scarlatto sulla cartina della Francia diffusa dal ministero della Salute. I parametri epidemici della regione della capitale erano fuori dai limiti da giovedì ma il ministro della Salute, Olivier Véran, aveva voluto aspettare qualche giorno per constatare la continuità della curva negativa dei valori. Secondo quanto si apprende a, gli annunci sulle nuove regole nella capitale verranno fatti in mattinata dalla sindaca Anne Hidalgo.

Agenzia_Ansa : Lo stilista #Kenzo morto per #coronavirus Aveva 81 anni. Primo designer giapponese a stabilirsi a Parigi #ANSA… - repubblica : Coronavirus nel mondo, Parigi peggiora: verso chiusura dei bar. Gb, Johnson: 'Natale sarà accidentato' [aggiornamen… - petergomezblog : Lo stilista Kenzo morto per il coronavirus a Parigi: aveva 81 anni - robreg1 : RT @mante: Reuters dice che da martedì tutti i bar di Parigi verranno chiusi (annuncio ufficiale domattina alle 11.30). In UK hanno fatto u… - CiceroM5S : RT @SkyTG24: Coronavirus, Parigi dal 5 ottobre diventa zona di massima allerta -

Kenzo Takada, genio della moda internazionale fu il primo designer giapponese a trasferirsi a Parigi. Il coronavirus si è portato via un genio della moda internazionale. Lo stilista giapponese Kenzo ...

