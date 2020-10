Coronavirus: Parigi da domani in 'massima allerta' (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - Parigi, 04 OTT - Parigi e la sua banlieue passano da domani da "zona rossa" a "zona di massima allerta", colorata in scarlatto sulla cartina della Francia diffusa dal ministero della Salute. I ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, -, 04 OTT -e la sua banlieue passano dada "zona rossa" a "zona di", colorata in scarlatto sulla cartina della Francia diffusa dal ministero della Salute. I ...

(ANSA) - PARIGI, 04 OTT - Parigi e la sua banlieue passano da domani da "zona rossa" a "zona di massima allerta", colorata in scarlatto sulla cartina della Francia diffusa dal ministero della Salute.

Addio a Kenzo, vittima del Covid

Il Coronavirus ha spento l’energia di Kenzo Takada. Il designer giapponese è deceduto a 81 anni, come annunciato dal brand di luxury homewear K3 che aveva presentato lo scorso gennaio, quasi 50 anni d ...

