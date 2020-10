Coronavirus, oltre 34,9 milioni di casi nel mondo: 1.033.187 i decessi (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono 34.903.312 i casi di Coronavirus nel mondo, 1.033.187 i decessi. Lo riporta la Johns Hopkinks University and Medicine. In India superati i 100mila decessi: nel Paese i contagi totali sono 6.473. Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono 34.903.312 idinel, 1.033.187 i. Lo riporta la Johns Hopkinks University and Medicine. In India superati i 100mila: nel Paese i contagi totali sono 6.473.

