Coronavirus, oggi in Italia 18 morti e altri 2.578 casi positivi: sono quasi tutti asintomatici, il bollettino ufficiale (Di domenica 4 ottobre 2020) I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 18 morti, 697 guariti e 2.578 nuovi casi su 92.714 tamponi. oggi è risultato positivo il 2,78% dei tamponi effettuati, in aumento rispetto agli ultimi giorni. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Campania (412), Lombardia (314), Veneto (261), Lazio (244), Toscana (188), Emilia Romagna (179), Piemonte (173), Puglia (151), Liguria (121) e Sardegna (111). Anche oggi la Calabria, con appena 19 nuovi positivi, è la Regione con il più basso aumento di nuovi casi rispetto al giorno precedente, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus oggi, bollettino 4 ottobre. Emilia Romagna, salgono i casi su meno tamponi il Resto del Carlino Pesaro, il test drive Covid -19 resta in strada dei Cacciatori

PESARO – “Il test drive Covid-19 si fa di nuovo in strada dei Cacciatori, al Centro Operativo del Comune di Pesaro”. Lo annuncia il sindaco Matteo Ricci, che aggiunge: “Ho dato indicazioni di spostare ...

Coronavirus: balzo dei casi in E-R, +179 su 7mila tamponi

BOLOGNA, 04 OTT - Balzo dei contagi di coronavirus in Emilia-Romagna ... Complessivamente, i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.954 (+164 rispetto a ieri). Invariato ...

