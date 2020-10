Coronavirus, oggi 2.578 nuovi casi: record in Campania, 412 in un giorno (Di domenica 4 ottobre 2020) Covid oggi, diffusi poco fa i dati ufficiali di domenica 4 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del ministero della Salute sono 2.578, in calo rispetto a ieri quando erano stati 2.844. Nuovo record di casi in Campania nelle ultime 24 ore, ne sono stati accertati 412. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia sale a 325.329. Le vittime oggi sono 18; in tutto ad oggi nel nostro paese sono decedute 35.986 persone a causa del Covid-19. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi oggi sono 57.429, con un incremento di 1.863 persone malate in 24 ore. I dimessi guariti salgono solo di 697 unità, in tutto sono 231.914. I ... Leggi su urbanpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Covid, diffusi poco fa i dati ufficiali di domenica 4 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. Icontagi accertati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del ministero della Salute sono 2.578, in calo rispetto a ieri quando erano stati 2.844. Nuovodiinnelle ultime 24 ore, ne sono stati accertati 412. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia sale a 325.329. Le vittimesono 18; in tutto adnel nostro paese sono decedute 35.986 persone a causa del Covid-19. (segue dopo la foto) Gli attuali positivisono 57.429, con un incremento di 1.863 persone malate in 24 ore. I dimessi guariti salgono solo di 697 unità, in tutto sono 231.914. I ...

