Coronavirus, nuovo record di contagi in Francia: quasi 17 mila in un giorno. Nel Regno Unito vaccino pronto entro tre mesi (Di domenica 4 ottobre 2020) Francia EPA/IAN LANGSDON Il presidente francese Emmanuel Macronnuovo bollettino allarmante per la Francia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.972 nuovi casi di Coronavirus. Si tratta di un nuovo record negli aggiornamenti quotidiani francesi da quando, la scorsa primavera, si è concluso il periodi di lockdown. L'andamento della pandemia ha segnato quindi un balzo di 4.824 nuovi casi in un giorno, visto che lo scorso venerdì 2 ottobre in Francia ci sono stati 12.148 nuovi casi, mentre giovedì sono stati 13.970. I decessi nell'ultimo giorno sono stati 49, ma sono i dati dei ricoveri a preoccupare il governo francese con una crescita di 4.087 posti letto occupati nell'ultima ...

