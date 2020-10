Coronavirus, nuovo Dpcm in arrivo: mascherine all’aperto e chiusura alle 23 per bar e ristoranti. Ecco cosa potrebbe cambiare (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Conte entro mercoledì potrebbe firmare il nuovo Dpcm. Il Governo – come spiega Il Corriere Della Sera – sta prendendo in considerazione altre misure per arginare la diffusione del virus. Tra queste, ci potrebbe essere l’obbligo di indossare la mascherine anche all’aperto e il coprifuoco per i locali così da controllare la movida. Verrà inoltre chiesto al Parlamento di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Ricordiamo che, negli ultimi giorni, il numero dei positivi in Italia è aumentato: solo ieri si sono registrati 2.844 contagiati e 27 morti. Mascherina all’aperto, chiusura locali, feste private Alcune Regioni – come il Lazio – hanno già predisposto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Conte entro mercoledìfirmare il. Il Governo – come spiega Il Corriere Della Sera – sta prendendo in considerazione altre misure per arginare la diffusione del virus. Tra queste, ciessere l’obbligo di indossare laanche all’aperto e il coprifuoco per i locali così da controllare la movida. Verrà inoltre chiesto al Parlamento di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Ricordiamo che, negli ultimi giorni, il numero dei positivi in Italia è aumentato: solo ieri si sono registrati 2.844 contagiati e 27 morti. Mascherina all’aperto,locali, feste private Alcune Regioni – come il Lazio – hanno già predisposto ...

