Coronavirus: nuove restrizioni in arrivo per trasporti, negozi, spettacoli, stadi, movida e mascherine all'aperto (Di domenica 4 ottobre 2020) Anche se il ritmo dell'aumento non eguaglia certamente quello della scorsa primavera, i casi di Coronavirus in Italia dopo l'estate stanno di nuovo aumentando. Il Premier Conte entro il prossimo mercoledì firmerà un nuovo DCPM he potrebbe, secondo quanto è trapelato, contenere nuove misure restrittive per limitare il numero dei contagi. nuove restrizioni nel Decreto di Ottobre? Ferme restando le normi base per contenere i contagi, ovvero mantenere il distanziamento sociale, utilizzare la mascherina, lavare spesso le mani, il premier potrebbe inserire nel nuovo decreto pronto per la firma già mercoledì prossimo, nuove misure restrittive. stadi e spettacoli: limitare il numero del pubblico, questo sembra essere ...

