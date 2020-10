Coronavirus, nove quartieri di New York di nuovo in lockdown da mercoledì. De Blasio: “È un giorno difficile” (Di domenica 4 ottobre 2020) New York torna in lockdown. O almeno una parte. Di fronte all’ultima impennata di contagi da Coronavirus registrata in città, il sindaco Bill De Blasio ha annunciato che nove quartieri saranno sigillati a partire da mercoledì. Si tratta di Edgemere, Borough Park, Gravesend, Midwood, Bensonhurst/Mapleton, Flatlands, Gerritsen Beach, Kew Gardens e Pomonok, tutti situati tra Broolkyn e la zona del Queens. Scuole e attività non essenziali verranno chiuse, così come i ristoranti che fanno servizio al tavolo. Sarà consentito solo l’asporto. “È un giorno difficile”, ha dichiarato De Blasio presentando le nuove misure per quelli che sono considerati “quartieri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Newtorna in. O almeno una parte. Di fronte all’ultima impennata di contagi daregistrata in città, il sindaco Bill Deha annunciato chesaranno sigillati a partire da mercoledì. Si tratta di Edgemere, Borough Park, Gravesend, Midwood, Bensonhurst/Mapleton, Flatlands, Gerritsen Beach, Kew Gardens e Pomonok, tutti situati tra Broolkyn e la zona del Queens. Scuole e attività non essenziali verranno chiuse, così come i ristoranti che fanno servizio al tavolo. Sarà consentito solo l’asporto. “È undifficile”, ha dichiarato Depresentando le nuove misure per quelli che sono considerati “...

A causa dell'impennata di contagi da coronavirus a New York, il sindaco della città Bill De Blasio ha annunciato il lockdown di nove quartieri, a Brooklyn e nel Queens, considerati focolaio di ...

