Coronavirus nel mondo: aggiornamento ad oggi domenica 4 Ottobre (Di domenica 4 ottobre 2020) Nuovi rapporti, nuove misure e punti salienti, un aggiornamento sugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 in tutto il mondo. Trump sta "molto meglio" Curato al Walter Reed Military Hospital vicino a Washington dopo essere risultato positivo al Covid-19, il Presidente Donald Trump ha detto ieri, sabato 3 Ottobre, che stava "molto meglio ma che i prossimi giorni sarebbero stati cruciali"."Stiamo lavorando duramente tutti, per farmi riprendere completamente. Penso che tornerò presto e non vedo l'ora di finire la campagna elettorale come l'ho iniziata", ha affermato Trump in un video di quattro minuti pubblicato su Twitter.Il Presidente Trump "non è ancora fuori pericolo", ma il team che lo cura è "cautamente ottimista" , ha riferito il ...

