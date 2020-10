Coronavirus: morto vescovo Caserta, era ricoverato (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 04 OTT - Il vescovo di Caserta Giovanni D'Alise, ricoverato dal 30 settembre all'ospedale di Caserta a causa del Coronavirus, è morto per complicazioni polmonari. E' il primo presule ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 04 OTT - IldiGiovanni D'Alise,dal 30 settembre all'ospedale dia causa del, èper complicazioni polmonari. E' il primo presule ...

Agenzia_Ansa : Morto il vescovo di Caserta, era ricoverato per #Coronavirus #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, morto il vescovo di Caserta - repubblica : Coronavirus, è morto il vescovo di Caserta, monsignor Giovanni D'Alise - Penultimo6 : RT @fabrizio_sn: Il 30% dei 'morti per #Covid_19' in realtà è morto per terapie sbagliate (su indicazioni #OMS). Onore a chi a contribuito… - oznecniv5 : RT @SkyTG24: Coronavirus, morto il vescovo di Caserta -