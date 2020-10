Coronavirus, morto il vescovo di Caserta D’Alise: era ricoverato dal 30 settembre (Di domenica 4 ottobre 2020) Il vescovo di Caserta, monsignor Giovanni D’Alise, risultato positivo al Covid-19 e ricoverato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio domenica 4 ottobre alle 6.30. Monsignor D’Alise era ricoverato dallo scorso 30 settembre. Il suo quadro clinico, fa sapere l’Aorn Caserta, “era aggravato da insufficienza renale, diabete mellito, cardiopatia ipertensiva e dislipidemia. I protocolli terapeutici previsti per la malattia sono stati tutti applicati. E stato altresì trattato con il nuovo farmaco antivirale Remdesivir. Le sue condizioni cliniche erano stazionarie. Il paziente è stato monitorato costantemente. Alle ore 6 si è verificato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Ildi, monsignor Giovanni D’Alise, risultato positivo al Covid-19 eall’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di, èa causa di un arresto cardiocircolatorio domenica 4 ottobre alle 6.30. Monsignor D’Alise eradallo scorso 30. Il suo quadro clinico, fa sapere l’Aorn, “era aggravato da insufficienza renale, diabete mellito, cardiopatia ipertensiva e dislipidemia. I protocolli terapeutici previsti per la malattia sono stati tutti applicati. E stato altresì trattato con il nuovo farmaco antivirale Remdesivir. Le sue condizioni cliniche erano stazionarie. Il paziente è stato monitorato costantemente. Alle ore 6 si è verificato ...

Agenzia_Ansa : Morto il vescovo di Caserta, era ricoverato per #Coronavirus #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, morto il vescovo di Caserta - TgLa7 : #Coronavirus: morto vescovo Caserta, era ricoverato . E' il primo presule deceduto per covid - cronacacaserta : Caserta: morto il vescovo D’Alise, era ricoverato per Covid - OrlandoStier68 : RT @fabrizio_sn: Il 30% dei 'morti per #Covid_19' in realtà è morto per terapie sbagliate (su indicazioni #OMS). Onore a chi a contribuito… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morto Coronavirus, morto il vescovo Caserta, era ricoverato Agenzia ANSA Covid, alla Basilica di San Nicola un frate risultato positivo: sospese le celebrazioni

era risultata positiva al Covid-19, si è sottoposto nella stessa giornata al tampone faringeo, risultando positivo al Covid-19. Conseguentemente è scatta la quarantena per tutti i frati della comunità ...

Medici belgi chiedono che l’OMS venga indagata per aver falsificato la pandemia

Ciò è confermato dai risultati sulla nave da crociera Diamond Princess, che è stata messa in quarantena a causa di alcuni passeggeri morti di Covid-19. La maggior parte dei passeggeri era anziana e si ...

era risultata positiva al Covid-19, si è sottoposto nella stessa giornata al tampone faringeo, risultando positivo al Covid-19. Conseguentemente è scatta la quarantena per tutti i frati della comunità ...Ciò è confermato dai risultati sulla nave da crociera Diamond Princess, che è stata messa in quarantena a causa di alcuni passeggeri morti di Covid-19. La maggior parte dei passeggeri era anziana e si ...