Coronavirus, meno tamponi meno contagi: cosa cambia settimana prossima (Di domenica 4 ottobre 2020) Diminuiscono i contagi nelle ultime 24 ore ma anche i tamponi. Conte firmerà nei prossimi giorni un nuovo Dpcm restrittivo. I dati restano un valore relativo: la conseguenza dei tamponi effettuati. Ieri 119mila tamponi e 2.844 positivi, oggi 2.578 nuovi contagi con 92.714 tamponi effettuati. Sono numeri che danno un’indicazione confusa sulla curva epidemiologica in Italia. Ma sono numeri che preoccupano il governo: Conte firmerà nei prossimi giorni un nuovo Dpcm con restrizioni che assomigliano un ritorno alla fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 18 decessi per un totale di 35.986 vittime da quando è iniziato tutto. Ci sono anche altri 697 guariti. Preoccupa soprattutto ... Leggi su chenews (Di domenica 4 ottobre 2020) Diminuiscono inelle ultime 24 ore ma anche i. Conte firmerà nei prossimi giorni un nuovo Dpcm restrittivo. I dati restano un valore relativo: la conseguenza deieffettuati. Ieri 119milae 2.844 positivi, oggi 2.578 nuovicon 92.714effettuati. Sono numeri che danno un’indicazione confusa sulla curva epidemiologica in Italia. Ma sono numeri che preoccupano il governo: Conte firmerà nei prossimi giorni un nuovo Dpcm con restrizioni che assomigliano un ritorno alla fase 2 dell’emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 18 decessi per un totale di 35.986 vittime da quando è iniziato tutto. Ci sono anche altri 697 guariti. Preoccupa soprattutto ...

“I dati ci confermano che non bisogna abbassare l’attenzione. Più mascherine e meno feste” ha detto l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Impennata dei casi nella Asl di Latina dove a seguito ...

Vaccinare più persone vorrà dire anche avere meno ricoveri. Le Regioni quest’anno lavorano ... La necessità di evitare assembramenti — per limitare il rischio di trasmissione del coronavirus — obbliga ...

