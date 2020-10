Coronavirus, medici: Trump migliora ma ha avuto carenze di ossigeno (Di domenica 4 ottobre 2020) Donald Trump 'continua a migliorare'. Lo ha detto il medico della Casa Bianca, Sean Conley, nella conferenza stampa per il secondo bollettino medico sulle condizioni del presidente degli Stati Uniti, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 ottobre 2020) Donald'continua are'. Lo ha detto il medico della Casa Bianca, Sean Conley, nella conferenza stampa per il secondo bollettino medico sulle condizioni del presidente degli Stati Uniti, ...

SkyTG24 : Coronavirus Sicilia, a Lampedusa sei medici al poliambulatorio positivi. DIRETTA - fattoquotidiano : Versioni contrastanti sul ricovero: medici ottimisti, ma altre fonti parlano di tempi incerti per il recupero [di… - repubblica : Coronavirus, i medici cubani al lavoro in Lombardia candidati al Nobel per la Pace - PaoloCaioni : RT @SkyTG24: Coronavirus Sicilia, a Lampedusa sei medici al poliambulatorio positivi. DIRETTA - SoniaLaVera : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, medici: Trump migliora ma ha avuto carenze di ossigeno #coronavirus -