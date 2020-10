Coronavirus, lieve calo dei nuovi positivi ma ancor di più dei tamponi. Al vaglio del governo, nuove restrizioni (Di domenica 4 ottobre 2020) Per il quarto giorno consecutivo, il numero dei nuovi positivi si mantiene alto: 2.578 nuovi casi nelle ultime 24 ore contro 2.844 di ieri. Cala anche il numero dei morti: 18 vittime contro le 27 di ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Di certo un leggero calo che però è associato ad un numero di tamponi molto minore (oltre 26mila in meno). Per quanto riguarda le regioni, cresce ancora la Campania (+ 412),la regione colmaggior numerom di nuovi contagi.Intanto il governo studia le prime misure per rallentare la diffusione del virus. Una delle indicazioni del Cts - che in queste ore l'esecutivo potrebbe prendere in considerazione - riguarda il contingentamento delle presenze alle feste private e in ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 4 ottobre 2020) Per il quarto giorno consecutivo, il numero deisi mantiene alto: 2.578casi nelle ultime 24 ore contro 2.844 di ieri. Cala anche il numero dei morti: 18 vittime contro le 27 di ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Di certo un leggeroche però è associato ad un numero dimolto minore (oltre 26mila in meno). Per quanto riguarda le regioni, crescea la Campania (+ 412),la regione colmaggior numerom dicontagi.Intanto ilstudia le prime misure per rallentare la diffusione del virus. Una delle indicazioni del Cts - che in queste ore l'esecutivo potrebbe prendere in considerazione - riguarda il contingentamento delle presenze alle feste private e in ...

La formulazione, una combinazione di due adenovirus Ad5 e Ad6, entrambi progettati con un gene del coronavirus, ha dimostrato di produrre anticorpi negli studi di fase 1 e 2, rivelando la comparsa di ...

