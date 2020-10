Coronavirus, la Lega A conferma: 'Juventus-Napoli si gioca alle 20.45' (Di domenica 4 ottobre 2020) La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli , valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per oggi alle 20.45 . Con una nota all Ansa la Lega chiude una giornata convulsa ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 4 ottobre 2020) LaSerie Ache la gara, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per oggi20.45 . Con una nota all Ansa lachiude una giornata convulsa ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Juventus-Napoli, l'Asl vieta la trasferta degli azzurri, ma i bianconeri saranno in campo, la Lega non uf… - SCG341 : @preds67 @sscnapoli @ADeLaurentiis Asl blocca solo i positivi e mette in isolamento fiduciario i contatti che per i… - LATOILET1 : @ilruttosovrano La Lega a Catania. Vedi come mangiano bene tutti as sembrati? Una bella tavolata eh... Peccato che… - v_napoletano : Buffonate all'italiana-La Asl blocca il Napoli, ma la Lega conferma la partita con la Juve (cosa c'è dietro?)… - infoitsport : Coronavirus, Elmas positivo. L'Asl blocca il Napoli, ma la Lega conferma match con la Juve -