Coronavirus Italia, verso l'obbligo di mascherine all'aperto in tutto il paese (Di domenica 4 ottobre 2020) C'è attesa per il nuovo DPCM. In tutta Italia presto la mascherina potrebbe diventare obbligatoria in ogni circostanza. La decisione presa dalla Regione Lazio, a cui si aggiungono Campania e Basilicata, potrebbe far scuola ed essere presa d'esempio su tutto il territorio nazionale. D'altronde la curva dei contagi è in risalita e dal momento che il Governo vuole assolutamente evitare lo scenario di un secondo lockdown sta pensando ad un inasprimento delle regole riguardo all'utilizzo della mascherina (e non solo). Come anticipato dall'Adnkronos, infatti, nel nuovo DPCM potrebbero esserci norme più severe riguardo all'utilizzo delle mascherine. Se ne discuterà lunedì sera, quando è in programma il ...

