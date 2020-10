Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 4 ottobre: morti, contagi, guariti (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 4 ottobre 2020. È di 57.429 persone attualmente positive (+1.863), 35.986 morti (+18), 231.914 guariti (+697), per un totale di 325.329 casi (+2.578), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 57.429 pazienti attualmente positivi, 3.287 sono ricoverati con sintomi (+82), 303 sono in terapia intensiva (+6) e 53.839 sono invece in isolamento ... Leggi su tpi (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, domenica 42020. È di 57.429 persone attualmente positive (+1.863), 35.986(+18), 231.914(+697), per un totale di 325.329 casi (+2.578), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 57.429 pazienti attualmente positivi, 3.287 sono ricoverati con sintomi (+82), 303 sono in terapia intensiva (+6) e 53.839 sono invece in isolamento ...

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, In Italia i contagi a livello di aprile. In campo esercito e mini-lockdown. Mattarella: 'Preoccupato'… - Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - debora_ergas : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 ottobre: 2.578 nuovi casi e 18 morti - marcoprat : #Coronavirus in Italia, 2.578 nuovi casi e 18 morti @corriere -