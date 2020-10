Coronavirus, in Puglia 151 nuovi casi, 97 nel Barese. Analizzati 3486 test (Di domenica 4 ottobre 2020) Oggi in Puglia si registrano 151 nuovi casi di Coronavirus, su 3486 tamponi Analizzati. Lo comunica la Regione. Le positività sono così distribuite: 97 in provincia di Bari, 21 in provincia BAT, 4 in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 ottobre 2020) Oggi insi registrano 151di, sutamponi. Lo comunica la Regione. Le positività sono così distribuite: 97 in provincia di Bari, 21 in provincia BAT, 4 in ...

FoggiaCittaAper : Nuovo picco del #Covid_19 in #Puglia: registrati 151 pazienti positivi, 19 in Provincia di #Foggia. Il bollettino d… - lanotiziaweb : Continua a correre il Coronavirus in Puglia: oggi 151 casi, 16 nel foggiano - TRMh24 : ?? Emergenza #Coronavirus Puglia | Su 3486 test, 151 casi positivi: 97 in provincia di Bari, 21 in BAT, 4 in quella… - Trmtv : Emergenza coronavirus Puglia, aggiornamento del 4 Ottobre - IlMattinoFoggia : #Coronavirus , in #Puglia 151 nuovi #contagi : #Bari e #Foggia le province più colpite -